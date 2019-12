O Tržačanih onkraj morja

Predstavo Stalnega gledališča Furlanije - Julijske krajine Triestini d’oltremare - Frammenti di una storia (Tržačani z onkraj morja – Fragmenti zgodbe) o Tržačanih, ki so se po koncu druge svetovne vojne in do prve polovice šestdesetih let prejšnjega stoletja, a tudi kasneje, izselili v razne tuje dežele, predvsem v Avstralijo in Severno in Južno Ameriko, bi lahko opredelili kot gledališki dokumentarec.

Prizorišče predstave je Skladišče 26 v starem pristanišču (tržaško prevozno podjetje Trieste Trasporti nudi pol ure pred vsako ponovitvijo avtobusni prevoz s Trga Oberdan), ki s svojimi prostori spominja na kraje – pomorske postaje, zbirališča za potnike, taborišča za delavce in njihove družine –, skozi katere je morala množica izseljencev. Andrea Germani in Romina Colbasso vodita gledalce skozi več zelo skromno opremljenih dvoran, ki nakazujejo stanja, v katerih so se emigranti marsikdaj znašli, in nizata podatke o številu ljudi, ki so se izselili, razloge, ki so jih privedli do te odločitve – šlo je za preživetje, dela tukaj ni bilo. Posebno zanimiva so pričevanja; posnela sta jih z izseljenci, ki so prišli na obisk ali se vrnili za vedno.

Gre za zanimivo in tudi prijetno poučno predstavo, morda nekoliko preveč preprosto: bolj odločen režijski poseg bi jo razgibal in ji dal prodornejšo sporočilnost. Poleg tega slovenske gledalce nekoliko zbode narodnostno monolitna podoba mesta, takratnega in tudi današnjega, kot bi v Trstu in okolici živeli le italijansko govoreči, kot bi se vsi iz istih razlogov odločali za odhod in bi vse mučilo isto domotožje.