Objemi in Exodus Safeta Zeca

Objemi (nesrečnih) zaljubljencev, pogledi nedolžnih žrtev vojn, ki pod silo razmer postanejo begunci. 50 del bosanskega slikarja Safeta Zeca je po novem od danes na ogled na osmih različnih lokacijah v Piranu in Portorožu. Gre za največjo samostojno razstavo njegovih del v Sloveniji, ki bo pod naslovom Exodus in Objemi na ogled do 30. junija. V sugestivnih kamnitih prostorih nekdanjih skladišč soli Monfort v Portorožu je razstavljenih 13 slik velikega formata iz cikla Exodus, ki ga je umetnik posvetil nesmislu vojne in nekdanjim in sedanjim beguncem. Migrantom, ki se v nemogočih okoliščinah – pogosto v neprimernih čolnih – podajajo na pot proti obljubljeni Evropi. Na sedmih različnih lokacijah v Piranu pa si je mogoče ogledati dela iz Zečevega cikla Objemi, ki ga je mojster posvetil sarajevskima Romeu in Juliji – Admiri in Bošku.

Pri ambicioznem projektu so združile moči Obalne galerije Piran in tamkajšnja turistična agencija Maona ter Društvo Prijatelji zakladov sv. Jurija.