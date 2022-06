Osem komadov za »balkanski lonac«

Ko je pred dvema letoma bosanska skupina Dubioza Kolektiv izdala novo ploščo #Fakenews, smo vsi nestrpno čakali na glasbeno turnejo, na kateri bi lahko prisluhnili novim komadom v živo. Svetovna pandemija je žal zagodla tudi fantom iz Zenice in Sarajeva. Bend se je zato oglašal po spletu, njihovim nastopom Quarantine Show pa je zvesto sledilo več tisoč ljudi. Letos, ko so koncertne dvorane spet odprle svoja vrata, je Dubioza skorajda konstantno na turneji, dobila pa je čas tudi za nov album Agrikultura. Bend se je tudi tokrat odločil, da plošček ponudi brezplačno; kdor pa želi, ga lahko kupi na številnih spletnih glasbenih portalih oziroma nabavi zgoščenko preko slovenske glasbene založbe Menart Records.

Dubioza Kolektiv je v zadnjih letih postal pravi ambasador balkanske glasbe v svetu. K temu so prav gotovo pripomogli adrenalinski koncertni nastopi, na katerih so fantje zmožni spraviti na noge še najresnejšo publiko. Bend, ki ga sestavljata pevca Adis Zvekić in Almir Hasanbegović, poleg njiju pa še DJ in pianist Brano Jakubović, basist Vedran Mujagić, kitarist Jernej Šavel, bobnar Senad Šuta ter saksofonist Mario Ševarac, je v skoraj dvajsetletni glasbeni karieri izdal enajst studijskih albumov in kar nekaj kratkih plošč. Ob tem so fantje nastopali na glasbenih festivalih in v prestižnih koncertnih dvoranah. Skrivnost uspeha bosanskega kolektiva je gotovo v posrečenemu miksu številnih glasbenih zvrsti. Člani benda izhajajo namreč z različnih glasbenih scen, uspelo pa jim je uskladiti tako rap in hip-hop kot rok in ska glasbo ter vse skupaj spraviti v velik »balkanski lonac«. Tako je tudi v novem satirično-kritičnem albumu Agrikultura, v katerem je cel kup smešnih in zabavnih zgodb, ki imajo pogosto v ospredju Balkan. Osem komadov za petindvajset minut razposajene glasbe.

»Že samo ime in koncept albuma Agrikultura sta nastala iz naše potrebe, da opozorimo na dejstvo, da zaradi pretiranega zanimanja za vse, kar je virtualno in digitalno, nam bo kmalu zmanjkalo jedače na mizi. Vsi bi radi bili youtuberji in tiktokerji, lopate, vil in motike pa ne znamo več uporabljati. Kriptovalut se pa tudi ne da jesti ...«

Agrikultura

Dubioza Kolektiv

Balkan, ska, dubstep

Menart Records, 2022