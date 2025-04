Pel bo o skupaj preživetem času in o krhkosti življenja

Letošnje tekmovanje za pesem Evrovizije bo potekalo od 13. do 17. maja v Baslu. Slovenijo bo na dogodku zastopal Klemen Slakonja, ki je s skladbo How Much Time Do We Have Left slavil na Emi 1. februarja. Ob Slakonji, ki je tudi avtor besedila in glasbe, sta pri aranžmaju sodelovala še Ryan Small in Maja Slatinšek. V pesmi se je posvetil obdobju, ko so igralki Mojci Fatur, njegovi ženi, diagnosticirali bolezen mielodisplastičnega sindroma, redko obliko krvnega raka, in je nato popolnoma ozdravela. Besedilo spregovori o pomenu skupnega časa in zavedanju krhkosti človeškega življenja.

Pred njegovim odhodom v Švico, kamor se odpravlja 2. maja, je RTV Slovenija včeraj v ljubljanskem hotelu NEU priredila medijsko druženje, na katerem je Slakonja spregovoril o zadnjih občutkih pred odhodom.