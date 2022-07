Plošča za zgodovino

Ponovno bomo pokukali v preteklost in postavili pod drobnogled enega izmed boljših prvencev v zgodovini rok glasbe. Pred enaintridesetimi leti je ameriška skupina Pearl Jam izdala glasbeni biser Ten.

Zasedba Pearl Jam spada med najbolj vplivne sodobne rok bende. Nastala je v Seattleu na začetku devetdesetih, to je v obdobju razvoja grunge glasbe, katere vidni predstavniki so takrat bili bendi Nirvana, Soundgarden in Alice in Chains. Od njih pa se razlikuje tudi po tem, da so člani benda ostali bolj ali manj nespremenjeni in so danes še vsi živi. Samopoškodovalna lastnost grunge gibanja se jih k sreči ni dotaknila.

Pearl Jam so se že na začetku odločili za mešanico agresivnih grunge ritmov in bolj melodičnega roka iz sedemdesetih, kar je njihovi glasbi dalo svojstven pečat. Zasedbo sestavljajo še danes pevec in kitarist Eddie Vedder, kitarista Stone Gossard ter Mike McCready, basist Jeff Ament in bobnar Matt Cameron.

Vedder in njegovi so leta 1991 izdali svojo prvo ploščo Ten in se kmalu nato podali na enoletno glasbeno turnejo, na kateri so takoj prišle do izraza njihove izredne koncertne sposobnosti. Zasedba je v prvencu spregovorila o socialnih problemih takratne ameriške družbe, o enakopravnosti žensk in še marsičem. V pesmi Black pride na dan tudi ljubezenska tematika, Vedder poje pravi monolog o zlomljenem srcu in odtujeni ljubezni. Še danes velja za enega izmed najbolj priljubljenih komadov skupine.

Glavni pisec besedil, nadarjeni mladenič Eddie Vedder je z ostro družbenokritičnostjo takoj dokazal, česa je sposoben. V enajstih komadih, ki trajajo vsega skupaj malo več kot petdeset minut, prepeva enkrat z ihto, drugič izredno nežno, še vsakič pa mu uspe poslušalca pretresti. Zanimivo je tudi, kako je nastala skladba Alive, verjetno največja bendova uspešnica. Glasbo pesmi je spisal kitarist Stone Gossard, ko je leta 1990 iskal pevca in bobnarja za svoj glasbeni projekt Mookie Blaylock. Demo kaseto je poslal tudi prijatelju in bobnarju skupine Red Hot Chili Peppers Jacku Ironsu. Ta pa je kaseto posodil prijatelju Eddieju Vedderju, ki je takrat bil pevec kalifornijske skupine Bad Radio. Vedder je za komad napisal besedilo, posnel vokal in kaseto vrnil Ironsu. Ko je Gossard prisluhnil traku, je takoj povabil Vedderja na avdicijo, teden kasneje pa je Vedder postal stalni član benda. Mookie Blaylock so svoje ime spremenili v Pearl Jam, leto kasneje je zagledal luč Ten. Vse ostalo je zgodovina ...

Ten

Pearl Jam

Grunge, alternativni rok

Epic Records, 1991