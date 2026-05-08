Počutiš se, kot da bi te povozil kamion

Danes bomo po dolgem času ponovno obravnavali švedske rokerje Truckfighters. Skupina je pred enim mesecem izdala novo ploščo Masterflow, na katero so njeni oboževalci čakali dolgih deset let.

Naj vas ime benda ne zavede, Truckfighters se ne borijo proti tovornjakom, treba je pa priznati, da se po vsakem njihovem koncertu počutiš, kot da bi te povozil kamion! Zasedbo sem prvič videl v živo na berlinskem stoner festivalu Desertfest in to leta 2012. Takrat so fantje igrali na stranskem odru, njihov nastop pa je bil izredno energičen in »glasen«, skratka enkraten. Na takratnem festivalu je skupina predstavila tudi dokumentarec Fuzzomentary, v katerem je na ironičen način opisala vsakdan bendovih članov.

Z nekaterimi člani skupine sem v naslednjih letih prišel v stik tudi poslovno. Cedermalm in Källgren vodita namreč glasbeno založbo Fuzzorama Records, ob tem pa vsako leto na Švedskem organizirata festival Fuzzfest. Zasedba bolj malo nastopa v živo, eden izmed lanskih redkih koncertov pa je bil ravno na proseškem festivalu StonerKras Fest. Bend je takrat dobesedno pometel s konkurenco in navdušeni publiki ponudil nepozaben nastop.

Truckfighters sta leta 2001 v švedskem mestu Örebro ustanovila pevec in basist Oskar »Ozo« Cedermalm in kitarist Niklas »Dango« Källgren. Fanta sta štiri leta kasneje s pomočjo ameriške kultne stoner založbe MeteorCity Records izdala prvenec Gravity X. V njem lahko prisluhnemo nekaterim izmed boljših komadov bendove kariere. Desert Cruiser je še danes njihov najuspešnejši hit, s katerim skupina vsakič zaključi svoje koncerte. Truckfighters so na glasbeno sceno prodrli z odličnim stoner rokom, polnim fuzz kitar in distorzij ter psihedelije. Ena izmed glavnih značilnosti benda je skoraj sistematična uporaba fuzz efekta na kitari in basu. Ko prisluhneš kakemu komadu izpade bend, kot štiri ali petčlanska skupina, v resnici pa gre za trio.

Leta 2007 je prišel na vrsto plošček Phi, s katerim je bend potrdil svoje glasbene sposobnosti. Fantje so v tistih letih veliko nastopali, večkrat tudi kot predskupina bolj znanim zasedbam, kot so Fu Manchu, Orange Goblin, Monster Magnet idr.

Sledili so še albumi Mania, Universe in V, nato pa leta 2018 daljša pavza. Na sceno se je zasedba vrnila pred par leti in končno imamo danes pred sabo nov album Masterflow. Od zadnje plošče je minilo deset let, že po prvem komadu Old Big Eye pa je razvidno, da se je za Ozota in Dangota čas ustavil. Sound je ostal zvest in pristen – prava rokerska fuzz eksplozija, brez sekunde prestanka. Pesmi kot so The Bliss, The Gorgon in še vesoljska Carver bodo prav gotovo tudi live uspešnice. Truce pa je pravi glasbeni biser, ki se po akustičnem uvodu spremeni v mogočno stoner fuzz koračnico. Rajko Dolhar

Stoner fuzz

Fuzzorama Records, 2026