Pordenon italijanska prestolnica kulture 2027 (video)

Pordenon se bo leta 2027 okitil z naslovom italijanske prestolnice kulture. Tako je pred kratkim med slovesnostjo v Rimu proglasil minister za kulturo Alessandro Giuli. Ta je poudaril, da so furlansko mesto izbrali, ker predlog za kandidaturo povezuje tradicijo in sodobnost. Predstavljeni program obenem kulturo tolmači kot trajnostno obliko razvoja. Ta bo potekal skozi celo leto, namenjen bo različnim skupinam in se bo odvijal na različnih krajih, lahko med drugim povzamemo utemeljitev.

Poleg Pordenona so se v finalni izbor za italijansko prestolnico kulture prebili še Alberobello (Apulija), Aliano (Bazilikata), Brindisi (Apulija), Gallipoli (Apulija), La Spezia (Ligurija), Pompeji (Kampanja), Reggio Calabria (Kalabrija), Sant'Andrea di Conza (Kampanja) in Savona (Ligurija).