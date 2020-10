Pred 50 leti je umrla Janis Joplin

Janis Joplin, ki je pred 50 leti na današnji dan umrla v Los Angelesu, je za saboj pustila veliko glasbeno dediščino: ženskam je na stežaj odprla vrata v rock glasbo. Dokazala je, da talent in čustvena moč lahko premagata vsakršen predsodek. Po njej se je zgledovalo več generacij glasbenih umetnic.

Imela je težko mladost, zaradi svoje telesne teže so se drugi pogosto norčevali iz nje. Zatekla se je v glasbo in poletela v svet. Postala je prva ženska super zvezdnica rock glasbe.

Zaslovela je leta 1968 z albumom Cheap Thrills z glasbenimi uspešnicami Piece Of My Heart, Summertime in Ball And Chain. Leta 1969 je ustanovila svojo skupino The Kosmic Blues Band in posnela album I Got Dem Ol’ Kozmic Blues Again Mama! Naslednje leto je spet ustanovila novo skupino The Fulltilt Boogie, s katero je leta 1970 začela snemati album Pearl, ki je izšel po njeni smrti leta 1971, z uspešnico Me and Bobby McGee. Ob glasbi se je zatekala tudi v alkohol in mamila. Ravno prevelik odmerek mamil ji je bil usoden 4. oktobra 1970, ko je bila stara šele 27 let.