Prešernov nagrajenec Kerbler v Kraški hiši

Letošnja velika Prešernova nagrajenca sta kot znano koreograf in baletni plesalec Milko Šparemblek ter fotograf Stojan Kerbler. Slednji velja za osrednjo osebnost slovenske fotografije, njegova dela pa smo že občudovali tudi na Tržaškem. »Njegov fotografski opus je čudovita freska bivanja in življenja haloških ljudi in predstavlja resnično vrednoto nacionalnega pomena, o kateri se lahko poenoti strokovna in tudi laična javnost,« med drugim piše v utemeljitvi nagrade.

Poleti leta 2014 je bila v Kraški hiši v Repnu na ogled razstava Keblerjevih fotografij z naslovom Ljudje. Večina del je bila z serije Haložani, med njimi pa je bila tudi fotografija, ki ni bila še nikoli razstavljena, saj Kerbler praviloma na vsaki razstavi predstavi tudi dotlej še neznano delo: v primeru repenske razstave je to bilo Krompir iz leta 1974. Fotograf se odprtja ni udeležil.