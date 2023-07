Ne glejte mene, raje občudujte to lepoto! Tako je libanonski pevec Mika v nedeljo pozval okrog 4000 gledalcev, ki so se peš ali s kolesom povzpeli do Belopeških jezer, da bi prisluhnili njegovemu koncertu.

Koncert so priredili v sklopu festivala No Borders, Mika pa je postregel s številnimi starimi in novimi hit, od Lollipop do Love Today. Marsikatero pesem je zapel kar med publiko.