Režiser, ki bi lahko bil »komot Tržačan«

Gledališki in radijski režiser Alen Jelen pravi, da bi lahko bil »komot Tržačan«. Trst in Slovensko stalno gledališče v njem je spoznal v družbi nepozabne igralke Mire Sardoč, s katero je imel »srečo prijateljevati«. Odkar nje ni več, se v mesto vrača zaradi stanovanja pri Svetem Jakobu in občasnih sodelovanj s teatrom. V mali dvorani Kulturnega doma bo nocoj ob 20.30 po goriški še tržaška premiera predstave Na valovih, ki jo je režiral na besedilo Saše Pavček.

Veljate za režiserja, ki je rad zvest dramski podlagi: kako ste tokrat pristopili do teksta, ki se je rodil kot radijska igra? Kakšen je bil postopek nastajanja uprizoritve Na valovih?

Želeli smo uprizoriti delo slovenske avtorice in sem se spomnil na Arijo Saše Pavček, radijsko igro, ki je bila uprizorjena leta 2007 in objavljena v njeni knjigi Na odru zvečer. Avtorica je bila seveda za to, je pa želela temo poglobiti in predrugačiti: ohranila je tiste teme, ki so univerzalne – na primer vojno dobičkarstvo, zraven pa dodala zgodbo mladega prekarnega novinarja in mladih ljudi, ki se bolj kot za uspeh borijo za preživetje. Lik dive MM, ki nastopa tudi v prvi drami, je poglobila v smislu vloge umetnika v družbi, njegovih dejanj in posledic le teh. Tu je še tretja tema, ki je v Ariji sploh ni, in sicer njun intimen odnos, ki se je zgodil v preteklosti in na katerega je diva pozabila. Tako da je Na valovih pravzaprav nova drama, ki pa ima neke skupne elemente s prejšnjo.