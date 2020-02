S pesniki do resnice

»Prava moč poezije je v tem, da prikazuje našo šibkost, zato da bi se iz svoje človeške ničnosti lahko povzpeli do višin neba,« je med drugim dejal David Bandelj, goriški pesnik in slavnostni govornik na osrednji proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, ki so jo Slovenci v Italiji v nedeljo priredili v tržaškem Kulturnem domu. Proslava je potekala pod geslom Dokler veter ne menja svojega jezika in do takrat – tako Bandelj –, »je potreben premik znotraj sfere družbe. Ki pa predpostavlja jasno zavedanje, da to ni kratkoročno načrtovanje, temveč dolgoročno vlaganje, kajti prav gotovo posamezen pesnik ne bo en in edini pričevalec za resnico in edini, ki mu gre prisluhniti. Umetnost ustvarja posameznik za skupnost, zato je njen smisel v njeni vseobsegajoči totalnosti, ki zajema družbo v obče. Šele celota pesniških sporočil bo torej odkrila resnico o svetu, o njegovi sedanjosti, o njegovi preteklosti in o viziji nove prihodnosti.«

Proslavo so skupaj priredili Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ), Svet slovenskih organizacij (SSO) in Deželni sedež RAI za Furlanijo - Julijsko krajino, potekala pa je v obliki sprehoda med verzi slovenskih pesnic in pesnikov – Franceta Prešerna, Edvarda Kocbeka, Srečka Kosovela, Brune Marije Pertot, Silvane Paletti, Alenke Rebula in drugih.

Priznanji krovnih organizacij za kulturne dosežke sta prejela zborovodja Janko Ban in pesnik Marko Kravos.

Celoten Bandeljev govor je na razpolago tukaj.