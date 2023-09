Sedem komadov puščavskega roka

O Brantu Bjorku sem že večkrat pisal. Gre za enega izmed najbolj prepoznavnih glasbenikov kalifornijske rok scene. Danes pa bom postavil pod drobnogled ploščo, ki jo verjetno malokdo pozna. Gre za projekt, ki je sicer trajal le nekaj mesecev, a je v tako kratkem času obrodil izredno ploščo. Skupini je bilo ime Ché, album pa nosi naslov Sounds Of Liberation. Prejšnji teden je izšel nov ponatis.

Najprej pa kratek opis Branta Bjorka. Rodil se je v ameriškem mestu Palm Desert in se že v najstniških letih začel ukvarjati z igranjem marsikaterega instrumenta. Ko je bil star le štirinajst let, je z dvema prijateljema ustanovil skupino Katzenjammer, ki se je le nekaj let kasneje spremenila v zasedbo Kyuss, najboljši stoner bend vseh časov. Bjork je v skupini igral bobne in spadal med glavne avtorje glasbe. Leta 1994 je zaradi notranjih trenj zapustil skupino, ki je nato izdala le še en album. Pri enaindvajsetih letih je ameriški glasbenik imel za sabo že tri Kyuss plošče, ki veljajo danes za ABC stoner glasbe. Kmalu nato je Bjork postal član izredne stoner zasedbe Fu Manchu, poleg tega pa sodeloval pri številnih pomembnih glasbenih projektih, kot sta na primer Fatso Jetson in Mondo Generator. Ob vsem tem pa ni nikoli zapustil svojega doma, kalifornijske puščave, na katero je izredno navezan. Proti koncu devetdesetih je ubral samostojno glasbeno kariero in do danes izdal več kot deset plošč. V tistem obdobju pa je tudi nastal glasbeni projekt Ché.

Tako je Bjork povedal o nastanku benda in snemanju prvenca: »Bilo je konec leta 1999. Živel sem v Palm Desertu z Davom Dinsmorom. Dave je bil takrat zapustil zasedbo Unida, Alfredo Hernandez pa je ravno v tistih dneh bil v mestu in tudi on je bil brez benda, saj je nekaj mesecev prej izstopil iz projekta Queens Of The Stone Age. Po vrnitvi iz turneje s skupino Fu Manchu sta me doma čakala oba. Trije prijatelji in glasbeniki v isti sobi, začeli smo igrati. Preboleti sem moral slabo končano ljubezensko zvezo, tako da so note kar lile iz mene. Naslednji dan smo na vaje povabili tudi Franka Kozika (grafik in ustanovitelj legendarne glasbene založbe Man’s Ruin Records). Frank je bil nad našim improviziranjem navdušen in nam obljubil, da nam bo izdal ploščo. Snemali smo kar sami pri meni doma, nato pa smo posnetke peljali prijatelju v Los Angeles. Ta mi je zaupal, da je glasba res dobra, da pa so posnetki klavrni in da bo treba ponovno snemati. Vseh sedem komadov smo tako posneli v njegovem studiu in to še isti dan! Skupino smo poimenovali po Ernestu Che Guevari«.

V nekaj tednih je nastal Sounds Of Liberation, prvi in edini plošček benda, ki je trajal le nekaj mesecev, a je vseeno bil za vzor mnogim drugim. Sedem komadov pristnega puščavskega roka.

Sounds Of Liberation

Ché

Puščavski rok

Heavy Psych Sounds Records, 2023