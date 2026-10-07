Sedem nastopov iz sedmih manjšin

V polnem teku je dvanajsti festival Suns Europe, ki omogoča spoznavanje sodobne umetniške produkcije manjšinskih jezikovnih skupnosti cele Evrope. Med 2. in 10. oktobrom je Furlanija prizorišče koncertov, predstav in srečanj, protagonisti katerih so pripadniki jezikovnih manjšin. Glavni in sklepni dogodek bo v soboto v osrednjem videmskem gledališču, kjer bo nastopilo sedem skupin iz vrst ravno tolikih manjšin, med njimi zasedba Pokriva Nočiva iz Benečije, ki redno nastopa na festivalu Senjam beneške piesmi in ga je tudi že osvojila.

Začetek festivala Suns Europe sega v leto 2009, ko je v Furlaniji nastal kot glasbeni natečaj za manjšinske skupnosti alpsko-sredozemske Evrope. Nato se je razvil v kraj srečanj in izmenjave umetnikov manjšinskih jezikovnih skupnosti cele Evrope. Festival prireja zadruga Informazione Friulana, založnica radijske postaje Radio Onde Furlane, s finančno podporo Dežele FJK in drugih javnih ter zasebnih, krajevnih in mednarodnih organizacij. Podpredsednik deželne vlade Mario Anzil je na predstavitvi izpostavil, da Suns Europe odraža »značaj policentrične in obmejne regije, v kateri sobivajo različni jeziki, identitete in zgodovine.« Videmski občinski odbornik za kulturo Federico Pirone pa meni, da je »jezikovna pluralnost eden izmed stebrov, na katerem temelji posebnost naše dežele«. Festival se je začel 2. oktobra v Krminu, s koncertom v kleti družine Gradnik na Plešivem, sledil je sobotni koncert v San Vitu ob Tilmentu. V petek, 9. oktobra, ob 21. uri bo Codroipo prizorišče koncerta galicijske, furlanske, baskovske ter valižanske zasedbe. Vstopnice za vse festivalske dogodke (www.sunseurope.com) so zastonj, izjema je le sobotni koncert v gledališču Teatro Nuovo Giovanni da Udine (vivaticket.it ali 0432 530614), kjer se bo ob 21. uri predstavilo sedem zasedb oziroma umetnikov: Ölivias iz Katalonije, Zeltia Irevire iz Galicije, Andrea Andrillo s Sardinije, Pokriva Nočiva iz Benečije, furlanski Momi, valižanski Gwen RTZ in baskovski Kolektiboa. Mch