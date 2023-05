Skrivalnice v Oddelku za mlade bralce

»Zelo nas veseli, da odpiramo danes razstavo umetnice Jane Kalc. Praznik je, ko se v knjižnici bohoti umetnost, praznik, ko lahko predstavimo domačega umetnika, še največji praznik pa je zato, ker danes predstavljamo našo tako rekoč knjižno sodelavko.«

Knjižničarka Ivana Soban je tako predstavila avtorico razstave Skrivalnice, ki je od preteklega četrtka na ogled v Oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice (NŠK) v Narodnem domu v Trstu: Jana Kalc je namreč sodelavka Tržaškega knjižnega središča. Za sabo pa ima že kilometrino, saj je na primer avtorica ilustracij knjige Il cac-ciatore di fari (Robin, 2020). Udeležila se je tudi tečaja na Mednarodni šoli ilustracije v kraju Sarmede ter se še vedno izpopolnjuje predvsem v risanju človeških figur. Ob tem pa svoje ilustracije objavlja v knjižnem blogu Volat.

Pogovor z njo je vodila urednica revije Galeb Alina Carli. Razstavo sestavlja 13 izdelkov v dveh tehnikah: črno-beli in barvni. »Barvni svet mi omogoča prostost, ki je prej nisem poznala,» je povedala Jana Kalc. Njeno vodilo je za zdaj eksperimentiranje. Številnemu občinstvu je namreč priznala, da se preizkuša v najrazličnejših barvah in tehnikah, od barvnih svinčnikov do tuša, od akvarelov vse do voščenk in kolaža. V njenih risbah pa dosledno nastopajo živalski motivi ter druga bitja: celo podoba domačega stola, na katerega že od mladih let meče Jana Kalc obleke, skriva v sebi nove svetove. Tem gre dodati tudi avtoportrete ter ilustracije iz že omenjene knjige.

Pred sabo pa ima Jana tudi različne načrte, med temi je izpostavila, da se pripravlja na sodelovanje z revijo Galeb.

Na odprtju 39. razstave, odkar jih knjižničarke prirejajo v Narodnem domu (od leta 2014), je na klaviaturah nastopila učenka Glasbene matice Kaja Lucija Carli.

Skrivalnice bodo na ogled do 30. junija v času odprtja mladinskega oddelka NŠK.