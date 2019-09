Slofest plete nove vezi

Slofest je mimo, praznično vzdušje pa še traja – tako meni Živka Persi, predsednica Zveze slovenskih kulturnih društev, s katero smo se pogovorili o končnem obračunu četrtega tridnevnega festivala, ki je prejšnji konec tedna oživel tržaško mestno središče.

S čim ste letos kot pobudniki Slofesta posebej zadovoljni?

Poleg vsesplošnega prazničnega vzdušja nas veseli dejstvo, da so bili obiskovalci v glavnem zadovoljni in so radi prihajali na prireditve. Pomembno se mi zdi predvsem to, da so se med različnimi organizacijami, ustanovami in skupnostmi spletle vezi. Izpostavila pa bi tudi dejstvo, da se je naša manjšina na Slofestu prikazala z bolj mladostniškim obrazom, saj je na festivalu sodelovalo veliko mladih. Lepo je videti, da imamo pozitivno in propozitivno mladino. V veliko zadoščenje pa nam je tudi dejstvo, da pri izvedbi dogodkov ni bilo večjih zapletov, saj je organizacijski stroj deloval dobro.

Kakšen se vam je zdel odziv mesta? Ocenili ste, da se je dogodkov udeležilo preko 5000 obiskovalcev.

Ocena je verodostojna: izračunali smo jo na osnovi dejstva, da je bil šotor na Borznem trgu, ki šteje 200 mest, med dogodki večinoma zapolnjen. Vključno s preddogodki v Špetru in Gorici pa se je v okviru Slofesta odvilo kar 50 dogodkov, na razstavah pa beležijo evidenco obiskovalcev. Nad obiskom smo torej lahko zelo zadovoljni in tudi naša skupnost je bila zelo prisotna. Glede prisotnosti italijanskih someščanov pa se mi zdi, da so bili prikrajšani za informacije v zvezi s Slofestom. Osrednji italijanski mediji namreč niso prispevali k razpoznavnosti in vidljivosti prireditve, kljub temu da smo jim poslali veliko tiskovnih sporočil. Verjamem, da bi lahko dosegli boljši rezultat, če bi imeli več pozornosti italijanskih medijev.