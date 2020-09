Slovenec na koncu sveta

Janez (Juan) Benigar (1883-1950) je bil slovenski etnolog in antropolog, ki je živel v Argentini, kjer je raziskoval tamkajšnje domorodce in se vse življenje boril za njihove pravice. Opozarjal je na kapitalistično izkoriščanje ne samo staroselcev, temveč tudi njihovih naravnih virov, njegove raziskave imajo mednarodno veljavo in zaradi njih je bil tudi sprejet v argentinsko akademijo znanosti. V Sloveniji, kamor se ni več vrnil, je bil Benigar dolgo časa praktično nepoznan.

Benigar je eden od treh protagonistov novega romana Claudia Magrisa Croce del Sud (Južni križ, podnaslov Tri resnična in neverjetna življenja), ki je pravkar izšel pri založbi Mondadori. In kaj imajo skupnega slovenski etnolog, italijanska redovnica Angela Vallese in francoski pravnik Orèlie-Antoine de Tounens? Vsi trije so se preselili na konec sveta, kot Magris imenuje južno Argentino in Čile, vsi trije so bili idealisti in zanesenjaki, ki so se borili za pravično stvar. Benigar, Vallese in de Tounens so bili Evropejci, ki so tujino sprejeli ter jo imeli za svojo domovino. Dejansko so bili ljudje z dvema identitetama, saj domovina, meni tržaški pisatelj, je tam kjer si doma, a tudi kjer se počutiš doma, zemlja, kjer so pokopani tvoji starši, a tudi kjer živijo tvoji otroci.