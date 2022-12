Slovenija na Evrovizijo pošilja skupino Joker Out

Slovenijo bo na tekmovanju za pesem Evrovizije maja prihodnje leto zastopala skupina Joker Out, je na današnji novinarski konferenci razkrila RTV Slovenija. Letošnjega predstavnika so izbrali neposredno, izbira pa glede na trenutno priljubljenost zasedbe ni bila težka. Peterica se bo na evrovizijski oder v britanski Liverpool podala po zmago.

Člani zasedbe so povedali, da bodo svojo skladbo izvedli v slovenščini, saj je to njihov jezik izražanja, na ta način pa so tudi najbolj pristni. Glasbo zanjo že imajo, ne pa tudi besedila. Premierno jo bodo predstavili 4. februarja prihodnje leto na RTV Slovenija, dan kasneje tudi v obliki videospota. Za potrebe snemanja pesmi bodo v soboto odpotovali v Hamburg.

Glasbeniki Kris Guštin, Jan Peteh, Jure Maček in Martin Jurkovič s pevcem Bojanom Cvjetićaninom na čelu bodo v Liverpoolu, mestu ene najboljših rock skupin na svetu The Beatles, nastopili dve leti po tistem, ko so na Eurosongu prav tako zmagali rockerji, in sicer Maneskin iz Italije. "Očitno je zdaj pravi trenutek za nastop," so komentirali povabilo RTV Slovenija k sodelovanju. Tega so prejeli, ko so že začeli pripravljati pesem za slovenski izbor Ema, na katerega so se nameravali prijaviti.

Povabilo je bilo priložnost, ki je ne bi mogli zavrniti, so pojasnili člani zasedbe. Evrovizijo spremljajo že od malih nog, ker se jim zdi žanrsko neopredeljena, pa so prepričani, da so zanjo zelo primerni. V Liverpool se tako, kot so dodali, podajajo po zmago.