Slovenija, tako blizu in tako daleč

Tedenska priloga dnevnika Corriere della Sera La Lettura v zadnji številki svetuje v branje romane pisateljic in pisateljev vzhodne in srednje Evrope, ki so bili v zadnjih tednih in mesecih prevedeni v italijanščino. Za Slovenijo, ki je za novinarja Vannija Santonija, tako blizu Italiji, a obenem tako daleč, svetuje Lojzeta Kovačiča in njegovo prvo knjigo iz trilogije Prišleki, ki jo je z naslovom I migranti-Il bambino in esilio v prevodu Martine Clerici izdala založba La Nave di Teseo. V članku piše, da je to prvi italijanski prevod Kovačičeve knjige, kar pa ni res. Prvo »epizodo« knjige« priznanega slovenskega pisatelja (1928-2004) je pred sedmimi leti v italijanščino za založbo Zandonai prevedla Darja Betocchi z naslovom I nuovi arrivati-La scuola dell’esilio.

Ob udeležbi prevajalke sta knjigo v začetku leta 2014 v tržaški kavarni San Marco predstavila Miran Košuta in Massimiliano Schiozzi. Niz prireditev, ki je vključeval tudi predstavitve italijanskega prevoda Kovačičevega romana, je v imenu organizatorjev - Slovenskega kluba in Skupine 85 - uvedel Pierluigi Sabatti, medtem ko je nekaj odlomkov iz italijanskega prevoda prebral igralec Matija Kralj. Na srečanju je Miran Košuta predstavil Kovačičev lik in govoril o njegovem življenju, ki ga je avtor opisal v trilogiji Prišleki.