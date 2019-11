Slovensko gledališče v Trstu nekoč ... kaj pa danes in jutri?

So knjige, ki se s svojo vsebino globoko zarežejo v družbeno življenje, in so knjige, ki ostanejo na policah. Monografija Slovensko gledališče v Trstu. Od prvih nastopov do današnjih dni, ki jo je pripravila tržaška gledališka raziskovalka Bogomila Kravos in so jo v ponedeljek predstavili v Narodnem domu, zagotovo spada med prve, je na predstavitvi povedal pisatelj in kritik Marij Čuk. V imenu Slavističnega društva Trst-Gorica-Videm, ki večer priredilo v sodelovanju z Narodno in študijsko knjižnico, je večer uvedla Loredana Umek.

Avtorica je v 315 strani dolgi monografiji, založili sta jo Slovenska matica in Slovenski gledališki inštitut, natančno secirala 170-letno slovensko gledališko zgodovino v Trstu.