Sodobna Medeja sredi evropskega rasizma

Med režiserkami, ki so septembra posebej zaznamovale letošnjo beneško Mostro, je tudi francoska dokumentaristka Alicie Diop. Senegalka po rodu je opozorila nase že leta 2005 s prvo dokumentarno pripovedjo Le tour du monde. Skoraj avtobiografski dokumentarec pripoveduje o Cité des 3000, ogromnem predmestju v Aulnayu sous Boisu, nedaleč od Pariza, eni najbolj poznanih zibelk žihada.

Na beneškem Lidu se je Diopova osemnajst let po tistem dokumentarcu predstavila z igrano dramo, ki razgalja nasilje nad temnopoltimi ženskami v sodobni francoski družbi, in z delom prejela veliko nagrado žirije in nagrado za najboljši igrani prvenec.

Junakinja filma je Rama, pisateljica, ki v Saint-Omerju na severu Francije prisostvuje sodnemu procesu proti mladi ženski, ki so jo obtožili umora petnajstmesečne hčerke. Laurence Coly naj bi malo hčerkico zapustila na plaži ob naraščajoči plimi. Rama želi njeno zgodbo preliti v sodobno reinterpretacijo mita o Medeji, a skozi pripoved travmatizirane Senegalke spozna v resnici zgodbo o strogi vzgoji na severu Afrike, ločitvi od družine ob migraciji v Evropo ter o travmah, ki jih v Evropi povzročajo čustvene zlorabe in grozni rasizem ...

Saint Omer

Francija, 2022

Režija: Alicie Diop

Igrajo: Kayije Kagame, Guslagie Malanga in Valerie Dreville

Ocena: ★★★