The Other Side Of Make-Believe brez presenečenja

Po dolgih letih se spet ukvarjamo z ameriško indie rock oziroma post pank skupino Interpol. Newyorški bend je prejšnji teden izdal svojo sedmo studijsko ploščo z naslovom The Other Side Of Make-Believe.

Post pank je glasbena zvrst, ki je zaznamovala osemdeseta leta prejšnjega stoletja. Na začetku novega tisočletja je glasbeni žanr doživel preporod s tako imenovanim post pank revival glasbenim valom. Skupine, kot so The Strokes, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys in Interpol, so takrat predstavile novejšo, moderno verzijo zastarele glasbene zvrsti, in to dokaj uspešno. Prvenci vseh teh štirih bendov (in lahko bi dodali še kakega drugega) so prave glasbene mojstrovine. S časom, v nekaterih primerih že z drugim albumom, pa so se oddaljile od post panka in v glavnem izbrale bolj dobičkonosne glasbene poti.

Skupino Interpol sta leta 1997 v New Yorku ustanovila bobnar Greg Drudy in kitarist Daniel Kessler. Kmalu nato sta se jima pridružila še basist in pianist Carlos Dengler ter pevec in vsestranski glasbenik Paul Banks. V prvih letih je zasedba koncertirala le v New Yorku in okolici, leta 2000 je bobnarja Drudyja zamenjal Sam Fogarino, bend pa se je leto kasneje odpravil na krajšo turnejo po britanskem otoku. Ob vrnitvi so Banks in ostali podpisali pogodbo z neodvisno glasbeno založbo Matador in izdali svoj prvenec Turn On the Bright Lights. Leta 2004 je prišla na vrsto druga plošča Antics, s katero je zasedba zaslovela na svetovni ravni, predvsem pa v Angliji. Interpol se je takoj po izdaji albuma odpravil na glasbeno turnejo, ki je trajala celih osemnajst mesecev. Glasba newyorških fantov je v naslednjih albumih postajala vedno bolj temačna, kar pa ni zadovoljilo vseh oboževalcev. Leta 2010 je basist Dengler zapustil bend, od takrat pa je skupina ostala trio. Novo, sedmo ploščo The Other Side Of Make-Believe je skupina ustvarila med lockdownom. Sestavlja jo enajst skladb za tri četrt ure glasbe. Plošček je v glavnem zadovoljiv, seveda, če so vam všeč melanholične in dark atmosfere, ni ga pa komada, ki bi poslušalca zares presenetil. Vse skupaj je bolj podobno pregreti mineštri kot pa osvežujoči sladici ...

The Other Side Of Make-Believe

Interpol

Indie rock, new wave

Matador Records, 2022

Ocena: ★★