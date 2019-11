Tina, Vidali in Flores

Padec Berlinskega zidu je sinonim za padec komunizma in konec »kratkega stoletja«, kot ga je označil zgodovinar Eric Hobsbawm. Ti trije pojmi se bodo prepletali tudi na nocojšnjem (torkovem) dogodku, ki ga gledališče Miela posveča obletnici. Ob 19. uri bo na sporedu bralna uprizoritev še neobjavljenega teksta Vittoria Vidalija – pod naslovom Non diciamoci dunque addio bo na odru zaživel namišljen dialog med tržaškim komunističnim voditeljem in fotografinjo Tino Modotti, ki je bila več let njegova življenjska sopotnica in soborka. Besedilo je Vidali napisal nekaj let pred smrtjo (1983) in v njem razmišljal o nekdanjem revolucionarnem angažmaju. Uprizoritev režira Igor Pison, v njej nastopata Alessandro Mizzi in Giustina Testa. Sledilo bo predavanje priznanega italijanskega zgodovinarja Marcella Floresa o letu 1989 in »koncu iluzij«.