Tri desetletja brez Freddieja Mercuryja, »kraljice vseh kraljic«

Po Ianu Curtisu in Bobu Marleyu je danes spet napočil čas, da rubriko posvetim portretu glasbenika in ne recenziji plošče. Te dni poteka namreč 30. obletnica smrti svetovne glasbene ikone Freddieja Mercuryja. Pevca angleške skupine Queen in enega izmed najbolj prepoznavnih pevcev 70. in 80. let prejšnjega stoletja zelo verjetno vsi poznate. Obsežnih predstavitev zato ne potrebujete, raje se bom osredotočil na osebne spomine, ki me vežejo nanj.

Za angleški bend Queen in njegovega pevca Freddieja Mercuryja sem prvič slišal, ko sem še kot otrok bil na večerji pri družinskih prijateljih in tam brskal po vinilkah. Spomnim se, da me je pritegnila platnica albuma Innuendo, saj je bil na njej nek klovn, ki je metal v zrak barvane žogice. Zavrteli so mi ploščo in takrat se je vse začelo. Kasneje istega leta mi je isti prijatelj plošče posnel na kasete in mi jih podaril za rojstni dan. Hvaležen mu bom za vedno! Eno izmed najlepših in najpomembnejših daril, ki sem jih kdajkoli prejel, mi je še tako majhnemu odprlo pot v svet glasbe in to skozi glavna vrata. Še danes sem prepričan, da je Queen idealen bend, s katerim lahko otroka pospremiš v svet lahke glasbe. Pri poslušanju Queenov lahko zaplešeš, se poigraš, posmeješ, a tudi najočeš, zamisliš, zaljubiš pa še rokersko razigraš in pošteno »razluftaš«. Ob tem so komadi londonskega kvarteta tudi primerni za učenje angleškega jezika, saj so besedila z lahkoto razumljiva, angleščina pa res tekoča.

Ko je pred 30 leti Freddie Mercury umrl, sem bil star le 7 let, zelo dobro se pa spomnim tv-dnevnika, ki je naznanil žalostno vest. Prevzela me je izredna žalost. Freddieja sem spoznal le nekaj mesecev pred tem, njegov šarm in prekrasen glas pa sta me totalno prevzela.

Freddie Mercury in njegovi Queeni so bili bend, ki je preigral vse glasbene zvrsti: pop, rok, metal, bluz, rokenrol, jazz, liriko, romantične akustične balade, a tudi trše rokerske rife in še bi lahko našteval. Mercury je spesnil komad Bohemian Rhapsody, za nekatere najlepšo skladbo prejšnjega stoletja (za druge je to Imagine Johna Lennona). Pa še We Are The Champions, večna skladba vseh zmagovalcev, We Will Rock You – kdo ne pozna uvodnega bobnarskega ritma? – in Love Of My Life – po mojem mnenju najlepša ljubezenska pesem vseh časov.

Skratka – bend, ki se je z zlatimi črkami zapisal v družbeni vsakdan moderne dobe. S svojim karizmatičnim liderjem na čelu, kraljico vseh kraljic, Freddiejem Mercuryjem. Večna mu slava!

Queen

Freddy Mercury (1946 - 1991)

Pop-rok