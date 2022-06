Tudi Shakespeare na odru Rossettija

»Odlično sezono ustvarjajo odlične predstave, odlični režiserji in odlični igralci. V našem gledališču se lahko ponašamo s temi elementi, ki jih naše občinstvo ceni.« Tako je včeraj v dvorani Generali Stalnega gledališča Furlanije - Julijske krajine oz. gledališča Rossetti v Trstu predsednik Francesco Granbassi predstavil sezono 2022–2023. Koledar celotne abonmajske sezone bodo sicer objavili septembra, a pred poletjem, ko bo Rossetti ponudil štiri dogodke v Miramarskem parku, so svoje zveste obiskovalce želeli obdariti z napovedjo, ki nedvomno ustvarja veliko pričakovanje.

»Rossetti je mestno in deželno gledališče, je kraj, kjer so doma vsi ljubitelji odrskih umetnosti. Naš uspeh je rezultat trdega dela skupine zaposlenih, institucij in organizacij, ki nas podpirajo. Zasluga pa gre še zlasti naši glavni “delničarki”, to je publiki. Rossetti je edino italijansko stalno gledališče, katerega glavni prihodek izhaja prav iz prodaje vstopnic,« je obiskovalce zvezdnatega parterja dvorane Generali in male dvorane Bartoli pohvalil Granbassi. Novo sezono, ki bo po dveh letih prva brez protikoronskih omejitev, sta včeraj pohvalili tudi tržaška podžupanja Serena Tonel in deželna odbornica za kulturo Tiziana Gibelli.

»Občinstvo vabim, da si čez poletje prebere dela, ki jih bomo postavili na oder. Nedvomno bodo gledališke predstave spremljali z drugim, morda bolj kritičnim pristopom,« je o sezoni povedal Paolo Valerio, umetniški vodja gledališča in režiser prve, domače produkcije, katere scena že stoji na odru. Komedija Beneški trgovec Williama Shakespeara namreč že nastaja. Premiero bo doživela prvega julija na slovitem Shakespearovem festivalu v Benetkah, na tržaškem odru pa bo prikazana 11. oktobra letos.

Valerio, ki se sicer prvič sooča z organizacijo popolne sezone v tržaškem gledališču, saj je svoj mandat po predhodniku Francu Peroju začel tik pred izbruhom covidne pandemije, je o repertoarju z dvajsetimi predstavami in o preostali ponudbi dejal, da gre za čustveni podvig, za katerega je gledališče sklenilo pogodbe z več kot sto ustvarjalci iz Italije in tujine. Poleg dramskih del bo Rossetti ponudil še muzikale, komedije in kabaretne večere.