V 81. letu starosti je v genovski bolnišnici umrl član skupine Ricchi e poveri Franco Gatti. Vest so sporočili svojci in ostali člani skupine. Skupina je nastala leta 1967 in je nato nastopala več kot 50 let v Italiji in po svetu. Večkrat je gostovala tudi v Sloveniji. Zasloveli so z nekaterimi pesmimi, kot so denimo Che sarà ali La prima cosa bella ter drugimi v glavnem lahkotnimi popevkami. Franco Gatti je zapustil skupino leta 2016, ko mu je umrl sin. Nato so se leta 2020 člani spet združili na sanremskem festivalu, da bi obeležili 50-letnico uspehov prvih hitov.