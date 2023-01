Umrl je pisatelj Pino Roveredo

V starosti 68 let je v bolnišnici za posledicami hude bolezni umrl tržaški pisatelj Pino Roveredo. Bil je pisatelj prezrtih in teptanih. Vseskozi se je udejstvoval na socialnem področju. Izdal je sedemnajst knjig in osemnajst gledaliških del, posvečenih družbeno šibkejšim in preslišanim.

Njegova zbirka novel Mandami a dire, s katero je leta 2005 dobil italijansko literarno nagrado Campiello, je pri založbi Mladika izšla tudi v slovenskem prevodu Sporoči mi izpod peresa Magde Jevnikar. Tržaški pisatelj se je dotaknil dna in se iz njega izvlekel.

Svoje dni v zaporu in psihiatrični bolnišnici je pojmoval za svojo največjo srečo. Razumel je namreč, kaj pomenita trpljenje in osamljenost ter v njiju dobil moč, da se je vedno znova vračal, kamor ljudje najbolj potrebujejo pomoč.

Pino Roveredo se je leta 1954 rodil gluhonemim staršem. Dvajset let je delal v tovarni. Z znakovnim jezikom se je naučil gojiti pozornost do tišine in dobil povod za pisanje, ki ga je nato spremljalo vse življenje, zlasti v najbolj težkih trenutkih.

Leta 2001 je bil v času župana Riccarda Illyja vodja tržaške občinske agencije za odvisnost z mamili, med letoma 2014 in 2018 pa deželni varuh pravic zapornikov v FJK.

Bil je aktiven tudi na političnem področju. Od malih nog je sodeloval na protestih, povorkah in shodih. Leta 2021 je bil kandidat za občinski svet na listi Francesca Russa Punto Franco.