Umrl slovaški pisatelj Pavel Vilikovsky

V starosti 78 let je v ponedeljek umrl eden najbolj prevajanih slovaških pisateljev Pavel Vilikovsky. Bil je v skupini tistih slovaških avtorjev, ki so v 60. letih prejšnjega stoletja bistveno spremenili pokrajino slovaške literature. Leta 1997 je pisatelj ter prevajalec in publicist dobil nagrado vilenica.

Vilikovsky se je rodil 27. junija 1941 v regiji Žilina, odrasel pa je v Bratislavi. Bil je urednik pri različnih revijah in založbah in po mnenju mnogih eden najpomembnejših vzhodnoevropskih pisateljev postkomunistične dobe. V celoti je objavil več kot ducat knjig.

V slovenščini je Vilikovsky dostopen z zbirkami kratke proze Kruti strojevodja, Kriza srednjih let ter Čarobni papagaj in ostali kič. Kot dobitnik vilenice se je v Slovenijo vrnil leta 2010.