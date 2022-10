Ustvarjalka s širokim kulturnim zaledjem

Narodna galerija v Ljubljani, ki hrani v svoji stalni zbirki likovna dela devetih umetnic, je v zadnjih letih sistematično raziskala opus ustvarjalk v razdobju med obema vojnama z monografskimi razstavami Ivane Kobilce, Helene Vurnik in Metke Krašovec. Letos pa je do 16. oktobra na ogled opus akademske slikarke in grafičarke Elde Piščanec. Razstava je postala priložnost za poglobljeno raziskovalno delo, popis in zgodovinsko predelavo podatkov, ki so zbrani v spremnem katalogu. Retrospektivna razstava, ki jo je umetnici pripravila leta 2002 v Velenju Milena Koren Božiček, in prizadevanja pranečakinje Metke Pekle so opozorile širšo javnost na umetničin opus in obudile zanimanje do te skorajda pozabljene umetnice, ki ni bila doslej deležna pozornosti in uspeha, ki bi si ga bila, glede na kakovost njenih del, zaslužila. Narodna galerija hrani več likovnih del Elde Piščanec, med temi je tudi ciklus petdesetih grafik, ki jih je podarila družina.

Živela je v dvorcu Vinegrad pri Dobrni, kjer je tudi umrla (1967).