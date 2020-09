V Benetkah se začenja mednarodni filmski festival

Z današnjo brezplačno projekcijo dokumentarca Molecole beneškega režiserja Andree Segreja, na katero so povabili domačine, se na Lidu začenja 77. mednarodni filmski festival. Uradno odprtje bo sicer jutri in bo prvič dostopno širšemu krogu ljubiteljev filmske umetnosti, saj si ga bo v neposrednem prenosu mogoče ogledati v nekaterih italijanskih dvoranah, med drugim tudi v Kinemaxu v Gorici in Tržiču ter tržaškem kinu Giotto; pričetek ob 18.45 s posnetki s tradicionalne rdeče preproge, po odprtju (med katerim se bodo poklonili julija preminulemu skladatelju filmske glasbe Enniu Morriconeju) pa bo ob 20. uri na ogled otvoritveni film Lacci, pod katerega se podpisuje Daniele Lucchetti. Letošnji festival bo – delno zaradi protivirusnih omejitev glede potovanj, delno zaradi močne zastopanosti italijanskih filmov, izrazito italijansko obarvan. Mostra, ki bo potekala od 2. do 12. septembra ob upoštevanju številnih varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, bo prvi filmski festival na svetu, ki bo izveden po zaustavitvi javnega življenja zaradi covida-19. Med varnostnimi ukrepi bodo od omejenega števila sedežev do termičnih skenerjev za merjenje telesne temperature, pa tudi rdeča preproga bo letos brez oboževalcev.

Na Lidu bo prav gotovo prisotna avstralska filmska igralka in dvakratna oskarjevka Cate Blanchett, ki bo predsedovala žiriji, v kateri so še avstrijska režiserka in scenaristka Veronika Franz, britanska režiserka in scenaristka Joanna Hogg, italijanski pisatelj Nicola Lagioia, nemški režiser in scenarist Christian Petzold, francoska igralka Ludivine Sagnier in ameriški igralec Matt Dillon, ki je nadomestil romunskega režiserja in scenarista Cristija Puiuja. Udeležbo je potrdila tudi britanska igralka Tilda Swinton, prejemnica nagrade za življenjsko delo (ob njej bo nagrajena tudi hongkonška režiserka Ann Hui).

V programu Dnevi avtorjev pa bo svetovno premiero doživela slovenska manjšinska koprodukcija Oaza v režiji srbskega režiserja Ivana Ikiča, ki je tudi avtor scenarija. V glavnih vlogah sta zaigrala hrvaški igralec Goran Bogdan in slovenska igralka Maruša Majer; prva projekcija filma z ekipo bo 3. septembra.