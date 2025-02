V Ljubljani danes predstavili knjigo o zgodovini TPK Sirena

Knjigo Ivane Suhadolc z naslovom Tržaški pomorski klub Sirena - Slovenski glas v Tržaškem zalivu so danes dopoldne predstavili v Ljubljani. Njena dopolnjena izdaja je izšla ob lanskoletni stoletnici tržaškega pomorskega kluba Sirena. Poleg v slovenščini je izšla tudi v italijanskem jeziku. Kot je ob današnji predstavitvi v Josipinini knjigarni v Društvu slovenskih pisateljev povedala avtorica Suhadolc, je knjiga zanimiva tako za tiste Tržačane, ki ne poznajo dobro svoje zgodovine, kot tudi za nekoga iz osrednje Slovenije, saj razkriva podatke, »ki smo jih pozabili ali ki so hoteli, da jih pozabimo«. Izpostavila je, da slovensko pomorsko ribištvo ni zasidrano na današnji slovenski obali, kjer so bili v preteklosti ribiči v glavnem Italijani, ampak na tržaški obali, kjer so bili ribiči zgolj Slovenci in ni bilo italijanskih ribičev.

Po besedah urednice Založništva tržaškega tiska Martine Kafol, ki je vodila današnji pogovor z avtorico, je Ivana Suhadolc raziskala zgodovino kluba Sirena, iz katere se je nato razvila velika in zelo berljiva zgodba, ki govori o Tržaškem in Tržaških Slovencih z nekoliko drugačnega zornega kota.

Zgodba kluba Sirena se tako začne pred sto leti v majhni slovenski vasi Barkovlje, ki je v današnjih dneh že prestižna predmestna četrt Trsta. Knjiga prinaša tudi zgodbe o skupnem prostovoljnem delu v dobro društva, odnosu do morja in je obenem zgodba o uspehu, saj so jadralci kluba Sirena želi izjemne uspehe. Pot kluba Sirena, da se je ponovno uveljavil na morju, je bila sicer po besedah Suhadolc dolga in ne lahka.

Kot je še povedala avtorica, je ob pisanju knjige spoznala v luči vseh prerekanj okoli Jadranskega morja, da ni prav, da si to morje lastimo kot naše, ker ni pomembno, čigavo je morje, ampak je bistveno, da Primorci pripadajo temu morju. »Morje ni naše, ampak smo mi od tega morja. V tem morju se počutimo doma in je prav, da imamo možnost, da ob tem morju živimo, uživamo oziroma si služimo kruh,« je dodala.

Tržaški pomorski klub Sirena je bil ustanovljen v Trstu leta 1924 in sodi med najstarejša slovenska tržaška športna društva. Nastal je na pobudo podjetnika in kulturnega aktivista iz Kontovela Dragotina Starca. Tri leta kasneje, v času fašizma so takratne italijanske oblasti klub prisilno ukinile. Ponovno je zaživel leta 1976.