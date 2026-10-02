V Mieli Navodila za uporabo sedanjosti

Kot urejen kovček za orodje bo gledališče Miela v novi sezoni svojim gledalcem ponujalo potrebščine za preživetje v današnjem svetu, polnem nasilja in sovraštva. Z geslom Istruzioni per l’uso del presente (Navodila za uporabo sedanjosti) so včeraj v mali dvorani predstavili prvo trimesečje sezone 2026-2027. Med oktobrom in decembrom bodo ponudili 40 predstav, koncertov, stand-up večerov in drugih dogodkov za ljubitelje alternativnega gledališča.

Program sestavlja štirideset predstav, razdeljene so v štiri sklope: Miela Teatro, Miela Music Live, Stand-up Comedy in Miela Bimbi za najmlajše. Prva predstava bo na sporedu že danes in jutri. Ruggine e paillettes (Rja in bleščice) je zgodba družine Clapier, ki živi v lunaparku. Predstava italijansko-švicarskega kolektiva Teatro La Fuffa v režiji Filippa Capparelle in Saskie Simonet bo v francoskem jeziku z nadnapisi v italijanščini.

V nedeljo bodo na svoj račun prišli najmlajši s prvo predstavo iz sklopa Miela Bimbi Meneghino stregone birichino Valeria Saccaja. Najmlajšim bodo do decembra pripravili še pet predstav, med temi Lumache (Polži) v režiji Stefana Andreolija.

Gledališko sezono bodo nadaljevali v četrtek, 8. oktobra, in petek, 9. oktobra, s predstavo Gianni Caroline Baglioni in Michelangela Bellanija. Zgodbo duševnega bolnika pripoveduje njegova nečakinja Caroline, ki je doma našla kaseti iz osemdesetih let.

V soboto, 10. oktobra, bo že čas za prvi glasbeni večer s koncertom neodvisne rock skupine Sick Tamburo. S prozo pa bodo nadaljevali v četrtek, 15. oktobra, z dramo Still Alive v angleškem jeziku in v nedeljo, 18. oktobra, s koreografijami v predstavi Danza Diffusa/parte 1.

S komikom Danielejem Tintijem in predstavo Pesche dure bodo 24. oktobra uvedli sezono stand-up komedije. Za prvi večer Pupkin Kabaretta pa bodo morali ljubitelji domače satire počakati do 9. novembra. Kolektiv domačih komikov bo takrat praznoval 25 let delovanja - z igralkami in igralci, komentatorji, glasbeniki in drugimi ustvarjalci.

Celotni program prvega dela sezone je na voljo na spletni strani www.miela.it.