V Parizu o zavezništvu športa in kulture

Dogajanje v Slovenski hiši v Parizu je bilo danes posvečeno kulturi, saj je tu potekal Dan slovenske kulture, ki se ga je udeležila tudi slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko.

»Šport in kultura sta velika partnerja, velika zaveznika – ne le, ko govorimo o Slovencih, kadar so v tujini jih šport ter kultura lahko tesno povežeta. Tudi doma, v lokalnih okoljih imamo vsi radi tako šport kot kulturo,« je poudaril Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije.

V Slovenski hiši so danes med drugim predstavili projekt Evropske prestolnice kulture, ki bo prihodnje leto v Novi Gorici in Gorici. »Ob olimpijski igrah so vedno izpostavljeni tudi raznoliki kulturni dogodki, nekoč pa je potekala tudi umetnostna olimpijada. Pred sto leti, leta 1924 v Parizu, se je s svojim delom predstavil tudi slovenski kipar Ivan Zajec. Prav tako pa so olimpijske vrednote miru, solidarnosti, povezovanja in sobivanja tudi sporočilo Evropske prestolnice kulture, ki bo pod geslom “Brezmejno” naslednje leto v Novi Gorici,« je izpostavila ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je ob obisku Slovenske hiše sodelovala pri predstavitvi slovenske kulturne ponudbe ter dosežkov slovenskih umetnikov.

Dan slovenske kulture se je začel s projekcijo filma o legendarnem slovenskem športniku Leonu Štuklju, ki ga je pripravil Dolenjski muzej Novo mesto. Film je predstavila direktorica muzeja Jasna Dokl Osolnik. Pred natanko 100 leti je Štukelj namreč ravno v francoski prestolnici osvojil prvo slovensko in prvo svojo zlato olimpijske medaljo.

Sledila je okrogla miza o povezovanju kulture, turizma in športa, na kateri so nastopili ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko, župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel, podžupan Občine Saint-Denis Yannick Caillet in vodja skupine Evropske komisije za kulturne in kreativne industrije Sylvain Pasqua. Pogovor je povezovala mag. Mija Lorbek, direktorica Javnega zavoda GO! 2025.