Vilenica: veliki nagrajenec je Josef Winkler

Veliki nagrajenec 36. festivala Vilenica je avstrijski pisatelj Josef Winkler, avtor z obsežnim opusom, za katerega je med drugim prejel nemško Büchnerjevo nagrado ter avstrijsko državno nagrado za umetnost. Slovenski avtor v središču letošnjega festivala, ki bo med 7. in 12. septembrom potekal pod geslom Strah in pogum, pa je Milan Dekleva, avtor 25 pesniških zbirk, osmih romanov, številnih esejev in dramskih besedil.

Winkler, letošnji dobitnik 10.000 evrov vredne literarne nagrade vilenica, se podpisuje pod bogat ustvarjalni opus; odlikuje ga poseben ritem in osredinjenost na tematiko smrti, naj bo to na koroškem podeželju, ob Gangesu, v Mehiki ali na rimski tržnici. Posebej ga prizadenejo smrti otrok. Winkler je pripadnik generacije, ki se je borila proti staršem, zagovornikom nacizma. V svojih knjigah uporablja metafore v smislu, da »Avstrija še zdaj je kruh iz žita, ki je zraslo na tleh, prepojenih s krvjo in prežetih z nacizmom«.

Amalija Maček, ki je pripravila letošnjo utemeljitev nagrade, je na spletni tiskovni konferenci spomnila, da so v slovenščino prevedena tri Winklerjeva dela – romana Ko bo nekoč tako daleč in Roppongi ter knjiga Trepalnico si izpulim in z njo do smrti te zabodem.