Volevo Magia brez magije

Na italijansko glasbeno sceno se je po dolgem času prejšnji mesec vrnila kultna skupina Verdena. Bend iz Bergama je namreč po sedmih letih izdal nov plošček Volevo Magia.

Zasedba Verdena je nastala leta 1995 v vasi blizu Bergama. Ustanovila sta jo brata Alberto in Luca Ferrari. Skupina je iz glasbenega vidika brezkompromisen bend. Alberto, Luca in Roberta se že leta ne zmenijo za italijanski glasbeni trend in vztrajajo s svojimi eksperimentiranji. Njihov sound se je iz leta v leto konstantno spreminjal, danes pa je dokaj nepredvidljiv. Skupina je na začetku veljala za novo Nirvano, prvo ploščo so namreč sestavljale grunge pesmi, ki so spominjale na legendarno ameriško zasedbo. V naslednji letih se je glasbeni stil stalno spreminjal, vedno več je bilo psihedelije, uporabe novih glasbenih inštrumentov, sintetizatorjev zvoka, elektronskih efektov ipd. Bend pa si je po petindvajsetih letih glasbene kariere ustvaril že tak sloves, da si v bistvu lahko privošči marsikatero vprašljivo glasbeno izbiro. Plošča Requiem iz leta 2007 je na primer bila res posebna, štiri leta kasneje je izšel dvojni album Wow in tudi ta doživel izreden uspeh, pa čeprav so bile nekatere pesmi težko »prebavljive«.

Leta 2015 je trojček izdal kar dva ploščka, Endkadenz vol. I in vol. II. Oba sta bila izrazito psihedelična, polna fuzz kitar in neobičajnih bobnarskih ritmov. Luca in Alberto sta nato sodelovala pri drugih glasbenih projektih, Roberta pa se je posvetila družini. Snemanje novih komadov se je začelo že pred leti, a se je vleklo. Junija je bend najavil, da bo konec poletja zagledala luč nova plošča, teden pred izidom pa je skupina objavila prvi single Chaise Longue. Gre za zanimiv komad, na pol akustičen, v katerem se ritem večkrat spreminja, dobimo pa tudi fuzz kitare in cel kup drugih inštrumentov. V naslednji Paul e Linda prisluhnemo dobremu garažnemu bluzu. Certi Magazine spada med redke bolj lahkotne komade ploščka, Crystal Ball pa med bolj agresivne, saj gre za skoraj hardkor pesem. V skladbi Diabolik so v ospredju nepredvidljivi bobni, medtem ko sta Sui Ghiaccai in X Sempre Assente edini dve baladi novega albuma. Malo verjetno, da bodo navedeni komadi postali live uspešnice, morda le Volevo Magia, v kateri igra glavno vlogo starejši pank – hardkor. Nova plošča Verdene je tudi tokrat brezkompromisna, alternativna do skrajnosti. Magije iz naslova pa ne vidim ...

Volevo Magia

Verdena

Alternativni, psihedelični rok

Universal Music Italia, 2022