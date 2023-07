Vse se začne in konča v eni milanski noči

Gotovo eden najlepših italijanskih filmov leta, na katerega smo vas v tej rubriki že opozorili, bo v soboto na sporedu v poletni areni tržaškega Ljudskega vrta, ki predstavlja dobro priložnost, kjer lahko nadoknadimo marsikateri izgubljeni film.

Postavljen v Milan, ki ga tokrat gledamo z višine, nas takoj na začetku režiser Andrea Di Stefano spremlja iz bogatejših predelov lombardske prestolnice mimo osrednjih trgov, do četrti za milansko železniško postajo. V stanovanju v četrtem nadstropju pripravljajo presenečenje Francu Amoreju, policistu, ki se po petintridesetih letih poštenega službovanja odpravlja v pokoj. Žena ga s kopico prijateljev čaka doma, kjer je že vse nared za začetek praznične večerje.

Franca Amoreja ženini sorodniki, sicer člani kalabrijske n’dranghete, prepričajo, da takoj po upokojitvi sprejme novo občasno zaposlitev kot spremljevalec in šofer kitajskega klana. Očitno naivni in vselej razpoložljivi policist, ki ga pooseblja kot vedno odlični Pierfrancesco Favino, najprej okleva, a se kmalu potem pusti prepričati in sprejme novo službo. Njegova prva misija sovpada tako z zadnjim delovnim dnem v policiji ...

Posnet skoraj v celoti ponoči je Di Stefanov film nadvse prepričljiv noir, ki uspe spraviti v isto, napeto zgodbo, opis večkulturnega velemesta, pripoved o kriminalu in izviren portret posameznikov, ki si prizadevajo, da bi po legalnih in tudi ilegalnih poteh dosegli boljše življenje. V vse to je avtor, ki je nase opozoril že pred desetimi leti s filmom Escobar, uspel vplesti tudi ljubezensko zgodbo Franca in njegove mlade žene Viviane, ki je v resnici sorodnica kalabrijskih mafijašev in prav ta njena tesna zveza s kriminalom naposled onemogoči zglednemu policistu Amoreju, da bi lahko službeno napredoval. Ob Pierfrancescu Favinu v filmu naravnost blesti petintridesetletna milanska igralka Linda Caridi, ki pooseblja temperamentno Viviano, determinirano kalabrijsko žensko, ki stoji pogumno ob možu tudi v najtežjih trenutkih.

Tretji celovečerec rimskega režiserja Andree Di Stefana je tudi njegov prvi, posnet v Italiji. Noir se začne in konča v eni sami noči.

L’ultima notte di Amore

Država: Italija, 2023

Režija: Andrea Di Stefano

Igrajo: Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Francesco Di Leva, Antonio Gerardi in Fifi Wang