Z Mušičem obsojeni na upanje

V Moderni galeriji so v četrtek zvečer svečano odprli razstavo dachauskih risb Zorana Mušiča Obsojeni na upanje. Med njimi je na ogled 23 risb, ki jih je zgodovinar Franco Cecotti leta 2016 nepričakovano odkril v tržaških arhivih Vsedržavnega združenja partizanov Italije (VZPI-ANPI) in inštituta IRSML. Risbe hrani tržaški muzej Revoltella, ki jih je ob tej priložnosti posodil Moderni galeriji. Ob omenjenih delih pa so na ogled postavljene še posamezne dachauske risbe iz Slovenije in ožji izbor del na papirju iz cikla Nismo poslednji ... iz javnih in zasebnih zbirk v Sloveniji in Italiji.