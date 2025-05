Za kristalni mikrofon v ožjem krogu favoritov Švedska in Avstrija

Vse oči so uprte v Basel, švicarsko mesto ob Renu, ki gosti danes finalni večer Pesmi Evrovizije 2025. Najbolj gledani televizijski šov v Evropi bodo uvedli Norvežani, sklenili pa Albanci. Favoriti so kot kaže Švedi. Neposredni prenos glasbenega spektakla bo na voljo na TV SLO1 od 21. ure z Lorello Flego in na italijanskem kanalu RAI1 v družbi Gabrieleja Corsija ter Big Mame. Na odru bosta vajeti dogajanja spet držali Hazel Brugger in Sandra Studer, pridružila se jima bo še Michelle Hunziker.

Za kristalni mikrofon se bo potegovalo 26 glasbenic in glasbenikov, po deset iz obeh polfinalov, pet izbrancev, ki so v finale vstopili neposredno, in predstavniki države gostiteljice – Švice. Slovenski predstavnik Klemen Slakonja, ki je nastopil s pesmijo How Much Time Do We Have Left, se ni uvrstil v finale.

Že tretjič z Evrovizije oddaja radijski voditelj slovenskih programov RAI za FJK Jari Jarc, za katerega sta favorita tako Lucio Corsi kot Gabry Ponte: »Spektakel je v dvorani različen od tega, kar spremljamo po televiziji. Zanimivo je opazovati, kako se v nekaj sekundah spremeni scena in koliko je truda za vsakim nastopom.« Za Radio Val 202 je na kraju Katja Stojnić. Med njenimi favoriti je Corsi, čeprav je njegov nastop ni povsem prepričal. Izstopala je Poljakinja Justyna Steczkowska, »zmagal pa bo Avstrijec, ki je s svojo vokalno nadarjenostjo najboljši«.