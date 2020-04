Za novi plošči Ghosts potrebujete družbo

V karanteni imamo nedvomno več prostega časa. Nekateri sicer delamo na daljavo, medtem pa lahko na primer poslušamo glasbo, kar je bilo pred dvema mesecema v uradu veliko težje. Pri tem igrajo glavno vlogo najrazličnejši glasbeni portali, s pomočjo katerih lahko prisluhnemo neštetim novim ali pa tudi starejšim ploščam. Skorajda po naključju sem tako naletel na nova albuma ameriške skupine Nine Inch Nails. Bend je namreč pred dvema tednoma izdal kar dve plošči Ghosts V: Together in Ghosts VI: Locusts.

Glasbene nepredvidljivosti ameriškega glasbenika, pevca in glasbenega producenta Trenta Reznorja smo že od nekdaj vajeni. Lider benda Nine Inch Nails pa nas je tudi tokrat pošteno presenetil. Prav potihoma, brez večjih najav ali reklamnih kampanij, je posnel ne enega, temveč dva instrumentalna albuma. Na družbenem omrežju je nato zapisal: »Je kdo tam zunaj? Nova Nine Inch Nails glasba je zunaj. Ghosts V-VI. Ure in ure glasbe. Ene pesmi so skoraj vesele, druge malo manj. Zastonj.«

Plošči Ghosts V in VI, ki sta v znak solidarnosti z oboževalci na voljo za brezplačen prenos (!) na bendovi spletni strani, sta nadaljevanje starejšega izdelka Ghosts I-IV iz leta 2008. Takrat se je Reznor, po dolgem kreganju z glasbeno velikanko Interscope Records odločil, da ustanovi svojo založbo. Tako je nastala The Null Corporation, ki še danes poskrbi za vsak novi izdelek skupine iz Clevelanda.

Plošči Ghosts V in VI so nekateri že izbrali za idealno glasbeno kuliso pandemije koronavirusa. Trditev je sporna oziroma do neke mere sprejemljiva, odvisno pač, kako radi preživljate samoizolacijo. Na albumih je triindvajset pesmi za skupno poltretjo uro glasbe. Gre v glavnem za temačno, ambientalno glasbo, ki zna poslušalca spraviti v tesnobno vzdušje. Elektronski efekti in zvoki, čudna zvonjenja, težko sprejemljivi ritmi ... ne ravno optimalna glasba za samoizolacijo. Trent Rreznor in Atticus Ross (edina stalna člana benda) sta že dolgo let privrženca eksperimentalne glasbe, tokrat pa pretiravata. Kar prisluhnite ploščam, če si to želite, morda pa je bolje, da to storite v družbi.

Ghosts V: Together / Ghost VI: Locusts

Nine Inch Nails

Ambient, eksperimentalna glasba

The Null Corporation, 2020