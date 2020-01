Za uvod Zgodbe iz kostanjevih gozdov

Nekaj manj kot 80 filmov: celovečernih, kratkometražnih, igranih, dokumentarnih. Tržaški filmski festival (Trieste film festival) praznuje 31. rojstni dan v nekoliko okrnjeni obliki, a z bogato filmsko ponudbo iz Srednje in Vzhodne Evrope; še pred tremi leti je festival trajal deset dni in ponujal preko 120 filmov – letos bo trajal šest dni, od 17. do 23. januarja, filmov na ogled pa bo okrog 80. Osrednji festivalski del bo potekal v gledališču Rossetti in kinu Ambasciatori na Drevoredu 20. septembra; tu bodo projekcije tekmovalnega dela, ki bo skoncentriran na prve štiri dni festivala, saj bodo zmagovalce razglasili že v torek zvečer. Zadnja dva festivalska dneva bosta v gledališču Miela, ki razpolaga z manjšo dvorano, in bosta ponudila retrospektivo Čas bo povedal (Time will tell), ki bo gledalce popeljala v začetek 90. let in čas nastajanja nove združene Nemčije, medtem ko bodo zadnji dan, v četrtek, 23. januarja, predvajali nagrajene filme in ob 17. uri poskrbeli za italijansko premiero dokumentarca Človek, ki je videl preveč (The Man Who Saw Too Much). Film Marca Ramsaya in Alana Yentoba je poklon britanske televizije BBC tržaškemu pisatelju Borisu Pahorju.

Sicer pa bodo prvi film na 31. tržaškem festivalu zavrteli v petek, 17. decembra, ob 18. uri v veliki dvorani gledališča Rossetti: to bodo Zgodbe iz kostanjevih gozdov novogoriškega režiserja Gregorja Božiča. Veliki zmagovalec portoroškega festivala slovenskega filma, kjer je osvojil kar 12 vesen, je bil posnet v Beneški Sloveniji in pripoveduje zgodbe tamkajšnjih ljudi med samoto, poetično naravo, pomanjkanjem in željo po emigriranju. Film je slovensko-italijanska koprodukcija (med producenti je goriška Transmedia), prikazali pa ga bodo zunaj konkurence. Projekcije se bodo udeležili tudi avtor in del igralske ekipe.