Ženski road movie po Toskani

V pričakovanju 15. junija, ko bodo spet odprli filmske dvorane, še en film, ki si ga je mogoče ogledati brezplačno doma. Ženski road movie si je prislužil celo vrsto nagrad, med temi tudi štiri srebrne trakove in pet Donatellovih Davidov, te dni pa je spet na ogled na portalu RaiPlay.

Osrednji junakinji Virzijeve zgodbe sta Beatrice Morandini Valdirana in Donatella Morelli, ki se spoznata v Villi Biondi, velikem posestvu Versilije, kjer sta na terapiji – obe pacientki doma za duševne bolnike. Plavolasa Beatrice je mitomanka, hčerka bogate družine in bivša žena pomembnega odvetnika, ki je s svojo nerazsodnostjo zapravila družinsko bogastvo.

Temnolasa, skoraj po vsem telesu tetovirana Donatella pa je mlada mama samohranilka, ki so ji odvzeli otroka in ga dali posvojiti; mlado dekle je tudi zato izgubilo vsakršno zaupanje v življenje. Njen lik igra Micaela Ramazzotti, v resnici Virzijeva žena.

Ženski se kljub zelo različnemu značaju kmalu ujameta in se nekega dne skupaj oddaljita v iskanju svobode. Beg ju vodi najprej do velikega nakupovalnega središča in nato po čudoviti Toskani, sanjam o drugačnem življenju naproti.

Virzijev opis njunega duševnega stanja in življenj je tenkočutna in hkrati tipično ženska pripoved, ki je iz moške perspektive niso vajeni gledati. K temu gre dodati, da si je režiser iz Livorna privoščil snemanje v rodnih krajih, ki jih seveda nadvse dobro pozna in v katerih je znal perfektno voditi Donatellino in Beatricino pustolovščino, a tudi tragediji njunih življenj, podobnih vsakdanu mnogih, ki živijo na družbenem robu. Pri tem je Virzì spregovoril tudi o strukturah, socialnih delavcih, zdravnikih, ki so kot povsod dobri in slabi, taki, ki pacientom res pomagajo, in taki, ki bi se morda lahko posvetili drugemu poklicu.

Film so premierno predstavili na festivalu v Cannesu pred štirimi leti.

La pazza gioia

Italija, Francija 2016

Režija: Paolo Virzì

Igrajo: Micaela Ramazzotti, Valeria Bruni Tedeschi, Marco Messeri in Valentina Carnelutti