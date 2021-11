Zmagovalci 21. festivala Trieste Science+Fiction

S podelitvijo nagrad se je sinoči v tržaškem gledališču Rossetti zaključil uradni del festivala Trieste Science+Fiction, medtem ko se posamezne projekcije (zunaj tekmovalnega programa) nadaljujejo do četrtka. Zvezda večera je bil režiser Abel Ferrara, prejemnik nagrade asteroid za življenjsko delo. Newyorški filmar je premierno predstavil tudi svoj najnovejši triler Zeros and Ones, ki govori o lockdownu in vojni in v katerem nastopa Ethan Hawke.

Sicer pa je mednarodna režija, ki so jo sestavljali Sabina Guzzanti, Dianne Leenders in Timo Vuorensola, nagrado asteroid za najboljši prvenec (oz. drugi ali tretji film še neuveljavljenega režiserja) podelila filmu Gaia, južnoafriškemu ekološkemu trilerju Jaca Bouwerja. Žirantka Sabina Guzzanti je pred tem, v nedeljo, v kinu Ariston predstavila svoj literarni prvenec 2119. La disfatta dei sapiens, v katerem so prav tako v ospredju aktualne teme, na primer ekološke katastrofe in neenakomerna porazdelitev bogastva, a prepletene z ironijo.

Nagrado Méliès d'argent za dolgometražne filme je režija, ki so jo sestavljali Franco Dassisti, Romeo Toffanetti in Adelmo Togliani, dodelila filmu Warning Agate Alexander. Med kratkometražci je po izboru občinstva slavil film The Exit Plan Angusa Wilkinsona. NagradoRAI4 je prejel film Lamb, ki ga podpisuje Vladimar Johannsson, kateremu je šla tudi posebna nagrada kritikov spletnih filmskih portalov. Revija Nocturno je istoimensko nagrado podelila filmu Mad God, na katerem je znani režiser Phil Tippett delal več kot 30 let. Študentska žirija pa je med italijanskimi znanstvenofantastičnimi kratkometražnimi filmi nagradila Dorothy non deve morire Andree Simonettija.