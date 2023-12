Znani prejemniki nagrad Društva likovnih umetnikov Ljubljana

Društvo likovnih umetnikov Ljubljana (DLUL) je nagrado Ivane Kobilca za življenjsko delo letos namenilo Zori Stančič. Nagrado Ivane Kobilca za aktualno produkcijo prejme Arjan Pregl, priznanje Ivane Kobilca za sopotnike in podpornike likovne in vizualne umetnosti pa Nadja Zgonik. Podelitev bo drevi v Mestnem muzeju Ljubljana.

Zora Stančič se je rodila leta 1956 v Bosni in Hercegovini. Konec 50. let minulega stoletja se je z družino preselila v Ljubljano, kjer danes živi in ustvarja. Diplomirala je na Akademiji za likovno umetnost v Sarajevu, podiplomski študij grafike pa je zaključila na likovni akademiji v Ljubljani. Leta 2012 se je habilitirala na Univerzi v Ljubljani. Med letoma 2016 in 2021 je bila zaposlena na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, na oddelku za Likovno pedagogiko. Zdaj je izredna profesorica za grafiko na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO).

Razstavljala tako doma kot v mednarodnem prostoru, prejela je več nagrad. Njena dela so v več stalnih zbirkah pomembnih muzejev. Je avtorica več knjig umetnika in knjige Zora Was Here (2015), ki izšla v zbirki Ljubljana osebno Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Leta 2016 je prejela Župančičevo nagrado. Deluje tudi na področjih scenografije, kostumografije in ilustracije.

Kot piše v obrazložitvi nagrade, spada Zora Stančič med najbolj samosvoje in prepoznavne slovenske vizualne umetnice. Zavezana grafiki kot svojemu osnovnemu horizontu pogosto izraža neposredno refleksijo življenja v njegovih omejitvah, krhkosti, napakah, v njegovem podzavestnem in zavestnem. Razpeta je med navdušenjem nad življenjem in potrebo, da ga formalno zgosti v določeni presežni vizualni izkušnji, ki bo njegov smisel še jasneje in odločneje artikuliral.