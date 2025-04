Znanih deset nominirancev za kresnika

Strokovna žirija za Delovo nagrado kresnik, ki jo podeljujejo najboljšemu romanu leta, je na dan knjige pripravila prvi izbor nominirancev. Med deset izbranih je uvrstila dela treh avtorjev in sedmih avtoric, tokrat iz sedmih založb, danes poroča časnik. Čez mesec dni bodo izbrali finalno peterico, nagrajenca pa bodo razglasili čez dva meseca.

Za kresnika se potegujejo Kaja Bucik Vavpetič za roman Srebrne vezi (Cankarjeva založba), Miriam Drev za Po poti se je zvečerilo (Pivec), Katarina Gomboc Čeh za romaneskni prvenec Nihče nikogar ne spozna (Cankarjeva založba), Kazimir Kolar za Onečejevalca (Goga) in Feri Lainšček za Kurjo fiziko (Beletrina) kot zadnji del trilogije Kurji pastir. Nominirani so tudi Tanja Mastnak za Sibirijo: antituristični roman (Mladinska knjiga), Vinko Möderndorfer za roman Zvezda, žlica in ura (Miš), Tina Perić za prvenec Ćrtice (Goga), Anja Radaljac za Prst v prekatu (Litera) ter Ana Schnabl za September (Beletrina).

Letošnjo žirijo sestavljajo Igor Bratož, Seta Knop, Kristina Kočan, Tanja Petrič in Igor Žunkovič.

Nagrado kresnik za najboljši roman preteklega leta bodo 35. po vrsti podelili čez dva meseca na Rožniku. Finalno peterico bodo objavili 23. maja. Kresnika za najboljši roman leta je lani prejela Anja Mugerli za roman Pričakovanja, v katerem tematizira neplodnost in umetno oploditev.