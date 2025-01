»To go«, za s sabo ali pa z dostavo na dom

Pošljite nam svoje jezikovne dileme

Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju tedenske jezikovne rubrike. Svoje jezikovne dvome nam pošljite na spodnji naslov.

jezik@primorski.eu

Kako v slovenščini rečemo »per asporto« in »a domicilio«? Pogosto naletim na izraze, kot so »takeaway«, »delivery« ali celo »to go«, zato me zanima, katere so njihove slovenske ustreznice.

Res je, v slovenskem prostoru se za izraza per asporto in a domicilio, s katerima označujemo prevzem hrane v gostinskem lokalu in dostavo hrane na dom, vse bolj uveljavljajo angleški izrazi, kot so takeaway, delivery ali to go. Danes vam bomo razkrili njihove slovenske ustreznice.

Najprej bomo rešili najmanj težaven del vprašanja, in sicer prevod izraza a domicilio. Njegovi slovenski ustreznici, ki ju pogosto uporabljajo tudi gostinci, saj le redko zasledimo angleški napis delivery, sta dostava na dom ali preprosto dostava.

Nekoliko bolj zapleten je drugi del vprašanja, saj se je za italijanski per asporto v preteklih letih na različnih koncih pojavilo veliko (slovnično) neustreznih prevedkov, kot so npr. za odnest, za sabo, za po peš, za po poti itd. Izhod iz prevodne zagate so fraze za na pot, za s sabo, za s seboj, ki jih zagovarjajo tudi strokovnjaki (Jezikovna svetovalnica ZRC SAZU) in slovnično povsem ustrezno opisujejo to, da hrano prevzamemo v lokalu in jo potem pojemo drugje. Pri besednih zvezah za s sabo in za s seboj moramo biti previdni, da ne izpustimo predloga »s«: za sabo oz. za seboj pomeni v slovenščini nekaj drugega. Čeprav smo se nekoč izogibali zaporednemu nizanju predlogov, današnja jezikovna praksa kaže, da je ta raba redka, vendar v nekaterih primerih dopustna. To je zagovarjala že Slovenska slovnica štirih avtorjev iz leta 1964, ki je dopuščala rabo dveh zaporednih predlogov pod pogojem, da prvi izraža namero, npr. ruta za na glavo, stolček za pod noge. Navedena ustreznica za s sabo oz. za s seboj je torej povsem primerna in ne krši jezikovnih pravil. Pa dodajmo še zanimivost: podjetje Petrol je svojo kavo za s sabo preimenovalo v kavo na poti – poimenovanje je danes zaščitena blagovna znamka.

Če vam po božičnih in novoletnih druženjih ni do kuhanja, lahko od danes v lokalu povsem samozavestno naročite hrano (in pijačo) za s sabo. Če pa se vam ne ljubi v restavracijo, lahko prosite za dostavo na dom in na hrano počakate doma. Razumljivo, jasno, preprosto in ustrezno!