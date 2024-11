Ajdovskega tiktokerja sodišče obsodilo na dve leti zapora

Dve leti zapora je senat novogoriškega okrožnega sodišča danes prisodil Ireneju Bizjaku, razvpitemu tiktokerju z Ajdovskega, ki mu tožilstvo očita več kaznivih dejanj, povezanih z njegovo aktivnostjo na različnih družbenih omrežjih oziroma platformah, poročajo Primorske novice. Šolarke je nagovarjal, naj mu pošljejo razgaljene fotografije, z eno se je dogovarjal za srečanje v živo ... Sodbo je Bizjak poslušal prek video povezave s solkanskim zaporom, nazadnje pa napovedal pritožbo.

Žrtve, skupaj je bilo oškodovank 12, so bile večinoma stare od 12 do 14 let, najmlajša pa komaj deset let. Prek različnih spletnih platform (Tiktok, Instagram, Snapchat) je Bizjak že dlje časa navezoval stike z mladoletnimi dekleti in jih nagovarjal, naj mu pošljejo svoje razgaljene fotografije, v enem primeru je deklici celo grozil. Dekleta naj bi spraševal, če bi z njim seksale ... Z eno od žrtev naj bi se na Gorenjskem dogovarjal tudi za srečanje v živo.

Večina kaznivih dejanj je ostala pri poskusih, saj mu dekleta niso nasedla, le ena od žrtev mu je poslala svojo razgaljeno fotografijo.

Sodnica Andrejka Luznik je v obrazložitvi sodbe med drugim poudarila, da svoboda govora, na katero se je obtoženi izgovarjal, ni absolutna, prav tako starši svojih otrok ne morejo imeti ves čas pod nadzorom. Po drugi strani pa se mora družba na takšno početje, kot si ga je dovolil Bizjak in če ima elemente kaznivega dejanja, odzvati in pokazati, da je nesprejemljivo. Kot olajševalne okoliščine je senat upošteval, da obtoženi še ni bil obsojen, prav tako je upošteval ugotovitve izvedenke psihiatrične stroke o obtoženčevi osebnosti. Ker je bilo sojenje zaradi varovanja mladoletnih oškodovank zaprto za javnost, ni znano, kakšne so ugotovitve izvedenke, po neuradnih podatkih naj bi ugotovila, da ne gre za “predatorskega pedofila”, temveč pedofila, ki izkorišča priložnosti.