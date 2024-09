Arso za jugozahod Slovenije objavil oranžno opozorilo

Arso je za današnje popoldanske in večerne ure objavil oranžno vremensko opozorilo za jugozahod Slovenije (op. ur. ki meji s FJK), za ostale dele države pa rumenega. Popoldne in zvečer lahko predvsem v bližini morja nastanejo močnejše nevihte, ki jih bo spremljal okrepljen veter in krajevni nalivi, so zapisali. Hkrati opozarja pred povišanim plimovanjem ali valovanjem morja. Za jutri je zaradi neviht objavil rumeno opozorilo.

Zahodno Evropo je preplavil vlažen atlantski zrak, nad vzhodno Evropo in nad Skandinavijo pa se zadržuje zelo topel in suh zrak. Na območju srednje Evrope in severnega Sredozemlja je nastalo plitvo ciklonsko območje. Vremenska motnja bo od zahoda vse bolj vplivala na vreme pri nas, so zapisali v današnji napovedi vremena.

Danes čez dan bo oblačnost postopno naraščala, piše Arso. Sredi dneva se bodo v zahodnih krajih začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo popoldne širile proti osrednji Sloveniji. Ob morju bo zapihal okrepljen jugo, zvečer na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, v alpskih dolinah okoli 24 °C. Ponoči bodo padavine z nevihtami prehodno zajele večji del Slovenije in do jutra povečini ponehale. Do jutra bo burja postopno ponehala.

Jutri bo spremenljivo oblačno z občasno povečano oblačnostjo, nastajale bodo plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 21 do 27 °C, napoveduje Arso.