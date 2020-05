Avstrija odpira mejne prehode s Češko, Slovaško in Madžarsko

Avstrija bo jutri sočasno z rahljanjem nadzora na mejah z Nemčijo, Lihtenjštajnom in Švico odprla tudi mejne prehode s Češko, Slovaško in Madžarsko. Izvajali bodl le še naključne preglede, je sporočilo avstrijsko notranje ministrstvo. S tem ukrepom avstrijske oblasti želijo olajšati promet z blagom in izboljšati razmere zlasti za dnevne migrante in za ljudi, ki živijo na območjih ob meji. Nadzor, ki ga na podlagi stanja na področju migracij policija izvaja na meji z Madžarsko, pa ostaja v veljavi.

Avstrija je že pred tem za 15. junij napovedala popolno odprtje meje z Nemčijo. Za Italijo pa izpostavlja drugačnost epidemioloških razmer. Glede meje med Slovenijo in Avstrijo je slovenski notranji minister Aleš Hojs danes povedal, da v Sloveniji obstaja velik interes za odprtje ter, da bodo po njegovih informacijah vzpostavili podoben režim kot za zgoraj omenjene države. Računa, da se bodo o tem dogovorili v naslednjih dneh in tednih.