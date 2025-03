Avto zapeljal sam po brežini navzdol

Policiste so včeraj okrog 14.20 obvestili, da je avto zapeljal z lokalne ceste Zatolmin-Zadlaz, približno 200 metrov navzdol po pašniku in čez makadamsko cesto ter se na koncu ustavil v grmovju tik nad reko Tolminko, poročajo Primorske novice. Policisti so ugotovili, da se je nesreča zgodila že v nedeljo popoldne. Voznik se je ustavil ob cesti in zapustil avto, ne da bi zategnil ročno zavor. Avto se je zapeljal po travniku proti Tolminki in se na koncu ustavil v grmovju. Prav tako so ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Poleg policistov so na kraju posredovali tamkajšnji gasilci. Zoper 50-letnega voznika bodo podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče.