Avtocesto A4 bodo tri noči zaprli pri Portogruaru

Po začasnem odprtju tretjega voznega pasu med Alvisopolijem in Portogruarom v smeri Benetk na avtocesti A4 nadaljujejo z gradbenimi deli. V prihodnjih dneh bodo na vozlišču pri Portogruaru odstranili betonsko varnostno ograjo in bodo dokončno namestili kovinsko. Za izvedbo del bodo tri noči zapored zaprli vozlišče pri Portogruaru oz. del vozlišča, ki povezuje avtocesto A28 z avtocesto A4 v smeri Benetk. Od četrtka, 25. septembra, do vključno sobote, 27. septembra, bo na omenjenem odseku zapora od 21. ure do 5. ure zjutraj. Vozniki, namenjeni z avtoceste A28 v Benetke, bodo avtocesto lahko zapustili pri Portogruaru in avtocesto A4 zapeljali pri San Stinu.